مدافع ألميريا غاضبًا: يبدو أن أحدهم لا يريد خسارة ريال مدريد!

مدافع ألميريا يفتح النار على ريال مدريد والتحكيم الإسباني...

انفجر مارك بوبيل، مدافع ألميريا غاضبًا ضد التحكيم الإسباني، عقب مباراة فريقه أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، والتي فاز فيها الفريق الملكي، في مباراة أثارت الكثير من الجدل.

وتغلب ريال مدريد، على ألميريا بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، وتحول تأخره إلى فوز ثمين.

وشهدت المباراة اعتراضًا كبيرًا من لاعبي ألميريا، على حكم اللقاء وسط مطالبات بعدم احتساب ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول للميرينجي، وكذلك الهدف الثالث.

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وقال بوبيل في تصريحات لقناة "DAZN" عقبت اللقاء: "أعتقد أن هناك من قرر أنه لن يسمح لنا بالفوز على ريال مدريد، في سانتياجو برنابيو اليوم، هذا ما حدث، ولا يوجد شيء آخر يمكن قوله".

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد، إلى النقطة 51 في صدارة ترتيب الدوري بعد لعب 20 مباراة، واستمر ألميريا في المركز الأخير من سلم الترتيب بست نقاط.