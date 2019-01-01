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مدافع النصر مطلوب في الدوري البرازيلي

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لم يتضح حتى الآن مصير اللاعب، حيث أن إدارة النصر لم تتخذ أي موقف تجاه تجديد تعاقده

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية برازيلية على دخول اللاعب برونو أوفيني، لاعب فريق النصر لكرة القدم، ضمن اهتمامات مسؤولي نادي فاسكو دي جاما البرازيلي.

وبحسب التقارير، فأن النادي البرازيلي يبحث تدعيم صفوفه بطلب من مدربه ألبرتو فالنتيم، إذ يستهدفون التعاقد مع لاعب النصر أوفيني، والبرتغالي برونو سيزار لاعب النادي الأهلي السابق.

ولم يتضح حتى الآن مصير اللاعب، حيث أن إدارة النصر لم تتخذ أي موقف تجاه تجديد تعاقده حتى الآن.

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ودخل اللاعب أمس الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي ناد آخر من دون الرجوع لناديه، ما دعى الأندية البرازيلية للاهتمام بالتعاقد معه.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقف اللاعب من البقاء في النصر، خاصة وأن عقده ينتهي رسمياً مع الفريق في يونيو 2019.

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