صفقة بيع تدر الأرباح.. 15 مليون يورو يجنيها ريال مدريد من بطل إيطاليا "الجريح!"

لاعب تنافس عليه ثلاثي إيطاليا

ينتظر ريال مدريد جني قيمة تتراوح بين 12 و15 مليون يورو، من عملية بيع مدافعه المعار إلى ديبورتيفو ألافيس، رافا مارين.

اللاعب الذي أعير إلى ألافيس الموسم الماضي شارك في 33 مباراة بقميص الفريق الجالتشي، وقدم أداء رائعًا للغاية جعله محل صراع بين 3 عمالقة إيطاليين.

الأسماء هي نابولي، ميلان ويوفنتوس، الأول هو الأقرب للظفر بخدماته رغم عدم مشاركته في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأفادت صحيفة "ماركا" بأن نابولي تغلب على كل من ميلان ويوفنتوس في ضم مارين، وأن الصفقة ستكلف خزائن فريق الجنوب الإيطالي نحو 12-15 مليون يورو.

وكان ميلان يريد الحصول على خدمات مارين على طريقة "براهيم دياز" لكن في الأخير يبدو أن العطاء سيستقر عند فريق الجنوب الإيطالي الذي كان قبل موسم واحد فقط بطلًا للدوري الإيطالي، لكنه أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر.