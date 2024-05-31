مدافع المغرب يضع قدمًا في البريميرليج .. وبرشلونة يقتسم الغنيمة

العقد المبرم يمنح البارسا 9 ملايين يورو

بات المدافع المغربي شادي رياض، لاعب برشلونة المعار إلى ريال بيتيس، على بعد خطوة وحيدة من إتمام انتقاله إلى كريستال بالاس الإنجليزي.

وكان شادي رياض قد خرج من برشلونة معارًا إلى ريال بيتيس العام الماضي، مع خيار إلزامية الشراء مقابل 3 ملايين يورو، فيما يملك البارسا حق إعادة شرائه مقابل 7 ملايين في 2025.

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك"، أن شادي خضع اليوم الجمعة للفحوصات الطبية بنادي كريستال بالاس، بعدما وافق برشلونة على إطلاق سراحه ضمن الراحلين عن صفوف الفريق هذا الصيف.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن انتقال شادي رياض للنادي اللندني سيكلف خزائنه 15 مليون جنيه إسترليني، فيما سيوقع اللاعب المغربي على عقد لمدة 5 سنوات.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد أكدت أن بيتيس فعل بند خيار الشراء في عقد إعارة رياض من برشلونة، للاستفادة من مقابل بيعه هذا الصيف، بينما سيحصل البارسا على 3 ملايين يورو من بيتيس هذا الصيف، قيمة خيار الشراء، إلى جانب 50% من مكاسب قيمة الصفقة المنتظرة (حوالي 6 ملايين يورو)، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

في المقابل، سيحصل ريال بيتيس على 6 ملايين يورو صافية بالإضافة إلى مليون كمتغيرات، لذلك وافقت إدارته على بيع شادي رياض هذا الصيف، لأنه في عام 2025 يمكن أن يعود برشلونة لشرائه مرة أخرى مقابل 7 ملايين يورو.