مدافعًا عنه.. وكيله: لاوتارو يلعب مصابًا ومباراة السعودية أثرت عليه

هل يشارك لاوتارو أساسيًا ضد هولندا؟

أوضح وكيل أعمال النجم لاوتارو مارتينيز أن المهاجم الأرجنتيني كان يلعب وهو مصابًا خلال مواجهات كأس العالم قطر 2022 الماضية.

وكان مهاجم إنتر قد تعرض للعديد من الانتقادات خاصةً بعد لقاء أستراليا حينما أهدر فرصتين أمام المرمى، وخرج بعض اللاعبين والأشخاص البارزة في الكرة الأرجنتينية مثل سيرخيو أجويرو للدفاع عنه.

وتحدث وكيله أليخاندرو كاماتشو مع محطة الإذاعة الأرجنتينية "La Red" وقال: "كان لاوتارو يأخذ الحقن لأنه يعاني من آلام شديدة في كاحله، إنه يعمل بجد للتخلص من هذا الألم، وبمجرد حدوث ذلك، سوف يطير على أرض الملعب. مارتينيز هو أفضل لاعب في العالم".

وأضاف أيخاندرو أن مارتينيز قد مر بفترة صعبة بعد مباراة السعودية، حيث ألغي يومها أكثر من هدف للاوتارو بسبب التسلل، وعن ذلك أردف: "إنه قوي في عقله، لكن الأهداف التي تم إلغاؤها ضد السعودية كانت لحظات صعبة بالنسبة له".

جدير بالذكر أن لاوتارو يستعد رفقة زملائه في منتخب الأرجنتين لمواجهة هولندا يوم الجمعة المقبل، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.