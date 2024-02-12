مداعبًا الأهلي على حساب الزمالك .. تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت "تاريخية" لكأس مصر في موسم الرياض

كأس مصر لأول مرة على الأراضي السعودية، فماذا قال تركي آل الشيخ عنه؟

كشف تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية، عن بعض من كواليس النهائي المنتظر بين الأهلي والزمالك في موسم الرياض.

استاد الأول بارك في العاصمة السعودية "الرياض" من المقرر أن يستضيف نهائي كأس مصر بين المارد الأحمر والفارس الأبيض في الثامن من مارس المقبل، بتعاون مشترك بين موسم الرياض والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكد آل الشيخ في مفاجأة للجماهير المصرية أن الحضور في مدرجات الأول بارك سيكون مخصصًا لهم فقط دون مشاركة الجماهير السعودية، موضحًا أن اللقاء سيصحبه عديد الفعاليات والحفلات.

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وأضاف: "سيكون يومًا تاريخيًا، سيكون كأسًا مختلفًا يليق باسم مصر".

وبينما استفزه المحاور عمرو أديب؛ المعروف بانتمائه للزمالك، بقوله: "أريد فوز الزمالك"، رد عليه الوزير السعودي: "وأنا أريده للأهلي" رغم الخلافات التي نشبت بينه وبين مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب قبل سنوات.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقام بها بطولة مصرية رسمية على أراضي السعودية.