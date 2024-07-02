أمام مدارس مختلفة .. الهلال يستعد للموسم الجديد بـ"5 وديات" رسميًا

مباريات الهلال "الودية"..

أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي، عن مبارياته الودية في صيف العام الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الهلال كتب التاريخ في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، تحت قيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس؛ وذلك بتحقيق الثلاثية المحلية "دوري روشن للمحترفين، كأس الملك والسوبر السعودي"، بدون أي هزيمة.

وكشف الهلال في بيان رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم، 5 مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد، أمام مدارس مختلفة.

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وسيبدأ الزعيم الهلالي، أولى مبارياته الودية في 19 يوليو الجاري، أمام فريق فينر نويشتات النمساوي، على أن يكون اللقاء الأخير ضد أودينيزي الإيطالي، في الثالث من أغسطس 2024.

وفيما يلي.. مباريات الهلال "الودية" استعدادًا للموسم الرياضي الجديد

19 يوليو: الهلال ضد فينر نويشتات النمساوي.

22 يوليو: الهلال ضد العربي القطري.

26 يوليو: الهلال ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

29 يوليو: الهلال ضد كومو الإيطالي.

3 أغسطس: الهلال ضد أودينيزي الإيطالي.

جدير بالذكر أن الهلال، لم يعلن عن أي صفقة رسمية - حتى الآن -، بينما استغنى عن قائده سلمان الفرج، بالإضافة إلى قلب الدفاع متعب المفرج والمهاجم صالح الشهري.