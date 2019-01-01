مخيتاريان: جيندوزي سيصبح من أفضل لاعبي العالم

الجناح الأرميني كشف عن النصيحة التي يمنحها لزميله الفرنسي بشكل مستمر في التدريبات

يعتقد هينريك مخيتاريان جناح نادي أرسنال الإنجليزي، أن زميله ماتيو جيندوزي يمتلك موهبة كبيرة قد تجعله من أفضل لاعبي مركزه.

جيندوزي انضم لأرسنال قادماً من لوريان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ودخل بشكل تدريجي في التشكيل الأساسي للفريق.

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صاحب الـ19 عاماً كان اللاعب الأفضل في صفوف المدفعجية بالخسارة الأخيرة 3/1 من مانشستر سيتي، الأمر الذي دفع مخيتاريان للإشادة به.

وقال الأرميني:"عمره 19 عام فقط وكل ما عليه هو التركيز على كرة القدم بعد هذه النقلة من لوريان إلى أرسنال".

في مثل هذا اليوم عام 1999:

ق71: دخول سولشاير بديلاً 🔁

ق80: سولشاير يُحرز الهدف الأول⚽️

ق87: سولشاير يُحرز الهدف الثاني⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الثالث⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الرابع⚽️



جونار سولشاير يُصبح أول بديل يسجل 4⃣أهداف للمرة الأولى في البريميرليج أمام نوتينجهام.🇳🇴 pic.twitter.com/smJLlozHAc — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

وأضاف:"هذه الفرة لا تتاح لأي لاعب أعتقد أنه يمتلك موهبة كبيرة، ننصحه كل يوم بأن يعمل بجد بشكل مستمر".

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وتابع:"لازال بحاجة للكثير من العمل حتى يصل للمستوى المطلوب وباستطاعته ان يصبح واحداً من أفضل لاعبي العالم".

ويستعد مخيتاريان للعودة مرة أخرى لصفوف أرسنال بعد الغياب للإصابة، حيث قد يظهر بشكل أساسي في مواجهة هيديرسفيلد تاون بالدوري الإنجليزي الأسبوع القادم.