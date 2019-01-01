مخيتاريان: الفوز أهم شيء والآن هدفنا الدوري الأوروبي

انتصار صعب وهزيل للمدفعجية ولكنه هام جداً في سباق المركز الرابع بالدوري الإنجليزي

أبدى هينريك مخيتاريان صانع ألعاب أرسنال، سعادته بالفوز الثمين لفريقه على هيديرسفيلد تاون بالجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أرسنال دخل المباراة طامحاً في تخطي نتائجه السلبية والخسارة من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وبالفعل تفوق المدفعجية بهدفين سجلهما أليكس أيوبي وأليكساندر لاكازيت، بينما أحرز سياد كولاسيناك هدف أصحاب الأرض بالخطأ في مرماه.

وقال مخيتاريان في تصريحات لـ"سكاي سبورتس":"النتيجة تبدو متقاربة عكس ما كنا نريده، آخر مرة فزنا فيها خارج ملعبنا كانت منذ شهرين لذلك الثلاث نقاط هي الأهم".

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وأضاف الأرميني:"التسجيل مرتين في الشوط الأول ساعدنا كثيراً على ضمان الفوز، لم يحالفنا الحظ في العديد من الكرات".

وتابع:"هيديرسفيلد لديهم مدرب جديد ولعبوا بشكل طيب ونتمنى لهم التوفيق".

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وعن طموحات أرسنال:"نفعل كل شيء للفوز بكل مباراة، الآن تركيزنا على الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي، وبالنسبة لي سعيد جداً بالعودة من الإصابة لشهرين".

يذكر أن النتيجة رفعت رصيد أرسنال إلى 50 نقطة في المركز السادس متساوياً مع تشيلسي الخامس، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد الرابع.