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مختار علي : أُقاتل من أجل الأخضر وجاهز للتواجد في الدوري السعودي

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تواجده مع المنتخب السعودي سيحدث خلال الفترة المقبلة

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف اللاعب السعودي الشاب مختار علي، لاعب نادي فيتسيه أرنهيم الهولندي، العديد من الكواليس الخاصة به، وطموحه مع الأخضر السعودي خلال الفترة المقبلة.

مختار علي قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى الملاعب"، أن تواجده مع المنتخب السعودي سيحدث خلال الفترة المقبلة.

وشدد اللاعب الذى ارتدى قميص تشيلسي الإنجليزي من قبل على أن مسألة انضمامه إلى المنتخب السعودي الأول، مجرد وقت فقط، حيث يقاتل في تدريبات فريقه الهولندي، من أجل هذا الطموح.

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اللاعب المحترف بالدوري الهولندي عبر عن أمله في العودة إلى الدوري السعودي، فاتحًا المجال أمام أي فريق يريد التعاقد معه في المملكة.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ19 عاماً، هو من مواليد المملكة، وكان قد انضم إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، وهو في عمر الـ11 سنة، قبل أن ينتقل في الصيف الماضي، إلى فيتسيه أرنهيم الهولندي.

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