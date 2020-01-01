مخاوف في إنتر بعد إصابة بروزوفيتش

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ظهرت مخاوف في إنتر بعد مباراة الأمس أمام ليتشي والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله وابتعاد الفريق أكثر عن الصدارة، منها مخاوف إصابة مارسيلو بروزوفيتش.

وتعرض بروزوفيتش لإصابة على مستوى كاحله مساء أمس، ولكن لم يصدر النادي أي تقارير عن نوعية الإصابة وفترة التعافي منها.

ولكن الكاميرات قد التقطت صورًا لمتوسط ميدان إنتر وهو يمشي على عكازين أثناء خروجه من ملعب فيا ديل ماري، وذلك وفقًا لساكي سبورتس إيطاليا.

وينتظر إنتر خضوع متوسط ميدانه الدولي الكرواتي للفحوصات الطبية من أجل الوقوف على خطورة إصابته وفترة الغياب التي سيحتاجها للتعافي.

وستكون الإصابة مؤثرة خاصة أنها تأتي بعد أيام قليلة من تصريح أنطوينو كونتي المدير الفني للنيراتزوري عن أنه بات يدعو الله لكي تتوقف الإصابات التي يعاني منها لاعبيه.

ويعد بروزوفيتش أكثر لاعبي إنتر مشاركة في المباريات، حيث لم يغب عن أي مواجهة في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا، وكذلك مباريات منتخب كرواتيا في فترة التوقف الدولي.

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يذكر أن إنتر يحتل حاليًا المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن متصدر الترتيب وحامل اللقب يوفنتوس.