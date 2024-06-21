مخاوف بين جماهير ريال مدريد.. شكوك حول لحاق جولر بمواجهة البرتغال!

جولر يثير القلق داخل قلوب مشجعي ريال مدريد...

أثار المدير الفني لمنتخب تركيا، القلق في قلوب مشجعي ريال مدريد، بشأن مستقبل أردا جولر، وإمكانية مشاركته في مباريات المنتخب القادمة في بطولة يورو 2024.

ويشارك أردا جولر، لاعب ريال مدريد، مع منتخب بلاده تركيا، في يورو 2024، وقدم مستويات مميزة في مباراة الجولة الأولى وسجل هدفًا، في فوز تركيا على جورجيا بثلاثة أهداف لهدف.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب التركي، امام نظيره البرتغالي، في الجولة الثانية من البطولة، مساء غد السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبه كشف مدرب تركيا، في المؤتمر الصحفي للمباراة عن عدم جاهزية جولر البدنية لمواجهة البرتغال، ولكن سيتم تقييم حالته مرة أخرى قبل اللقاء، ولم يفصح المدرب عن مشكلة اللاعب الشاب بالضبط.

جدير بالذكر أن المنتخب التركي، يتصدر ترتيب مجموعته، وبفارق الأهداف عن البرتغال، صاحب المركز الثاني، الذي تغلب على التشيك بهدفين لهدف في الجولة الأولى.