مخاوف النصراويين تحققت .. تغيير اضطراري يربك حسابات لويس كاسترو قبل انطلاق لقاء الفيحاء

غيابات النصر تستقبل عضوًا جديدًا قبل لقاء الفيحاء

SHAHID

أتت الرياح بما لا تشتهي السفن قبل دقائق قليلة من مواجهة النصر السعودي للفيحاء، ليضطر البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للعالمي، لإجراء تغيير اضطراري.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض، على ملعب الفيحاء، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وبينما أعلن كاسترو التشكيل الأساسي للفريق بمشاركة المدافع الإسباني إيميريك لابورت، اضطر لاستبداله قبل انطلاق المباراة بست دقائق فقط، نظرًا لشعوره ببعض الآلام أثناء التسخين، والدفع بالمدافع المحلي عبد الله مادو بدلًا منه.

صحيفة "الرياضية" كانت قد أوضحت بالفعل أن لابورت قد تعرض لإصابة بسيطة في مران الأمس، لكن يبدو أن تجهيزه من قبل الجهاز الطبي لم يكن يتناسب مع حجم الإصابة، ليتم استبداله على الفور.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

غياب لابورت يمثل ثغرة كبرى في دفاع النصر، في ظل معاناة الفريق بالفعل دفاعيًًا مع تراجع مستوى المدافع المحلي عبد الإله العمري، الذي يعتمد عليه كاسترو بشكل أساسي، ومع ابتعاد مادو عن المباريات منذ فترة للجلوس احتياطيًا، محتمل أن تزيد المعاناة.

أما المؤكد غيابهم عن اللقاء فهما لاعب الوسط المحلي عبد الله الخيبري، لتراكم البطاقات، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ لعدم اكتمال جاهزيته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

يذكر أن النصر يدخل اللقاء محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، متأخرًا بسبع نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة، لكن الأخير خاض مباراة هذه الجولة بالفعل أمس الجمعة، بينما يحل الفيحاء في المركز الثامن بـ14 نقطة.

SHAHID