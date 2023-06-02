"مخالف لمبدأ العدالة الناجزة" .. تطور في قضية أحمد شراحيلي والشباب

تعقد هيئة المحكمين في مركز التحكيم الرياضي يوم الثلاثاء المقبل، جلسة الاستماع الأولى في قضية نادي الشباب ضد نظيره الاتحاد ومدافعه أحمد شراحيلي ووكيل أعماله عبد الله الخليف، بسبب التفاوض معه قبل دخوله الفترة الحرة.
وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الشباب كلف القطرية غادة كربون محكمًا له، ونادي الاتحاد واللاعب ووكيله كلفوا نايف المحارب محكمًا لهم في القضية.
ويُطالب الشباب منع الاتحاد من قيد لاعبين في فترتي انتقال، وإيقاف شراحيلي، بالإضافة إلى فرض مبلغ تضامني على الاتحاد واللاعب لصالح الليوث، قيمته 5 ملايين ريال.
وعلق القانوني خالد الشعلان على تلك القضية عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلًا: "ما يحدث من مركز التحكيم يخالف مبدأ قانوني أساسي وهو (العدالة الناجزة)، الذي يحدث فيه ضرر لناديي الاتحاد والشباب واللاعب شراحيلي مهما كان القرار".
وأضاف: "وقبل ذلك هناك استهتار بالقانون، وبالنسبة للإعلام النائم بجهله، لو كان النصر طرفًا بالقضية هل سيكون الإعلام جهولًا نائمًا؟".
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