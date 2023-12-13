بعدما رفض الهلال.. مليونير سعودي يقنع لوكاكو بدوري روشن!

لم أرغب في مغادرة أوروبا

يبدو أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم روما الإيطالي، سيكتب السطر الأخير في مسيرته بالملاعب الأوروبية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ويتجه إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الصحفي الإيطالي فابيو سانتيني، إن "لوكاكو قال نعم لاقتراح (مليونير) خليجي، بالانتقال للمملكة العربية السعودية".

وسجل صاحب الـ30 عامًا 11 هدفًا في 18 مباراة لفريق جوزيه مورينيو هذا الموسم، علما بأنه يلعب مع روما على سبيل الإعارة من تشيلسي، ولا مستقبل له في قلعة ستامفورد بريدج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف سانتيني، في تصريح لـ"TvPlay": "بالنسبة للوكاكو، من الصعب العودة إلى الماضي (مع يوفنتوس)، لأنه وافق بالفعل على عرض مليونير من المملكة العربية السعودية".

واختتم: "أقول لجماهير روما إنه في نهاية الموسم، هناك شيء واحد مؤكد: روميلو سيرحل".

وكان لوكاكو قد صرح في شهر أكتوبر الماضي: "تشرفت باهتمام الهلال السعودي، لكن بعد المحادثات الأولى لم أكن مقتنعًا تمامًا.. الدوري السعودي سيصبح من أكبر دوريات العالم، لكنني لم أرغب في مغادرة أوروبا بعد".