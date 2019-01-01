محمود وادي على رادار الوصل والعين

هناك عروض سعودية كذلك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت تقارير صحفية أن رفض محمود وادي تجديد عقده مع المصري البورسعيدي يعود لوجود عروض قوية من أندية سعودية وإماراتية لضمه هذا الصيف.

وانضم المهاجم الفلسطيني للمصري قادمًا من الأهلي الأردني الصيف الماضي، وقد وقع عقدًا لمدة عامين وتألق للغاية في موسمه الأول في مصر محرزًا 9 أهداف.

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وحاولت إدارة النادي المصري تجديد عقده لكن اللاعب رفض مما سيُجبر النادي على بيعه للاستفادة من قيمته المالية بدلًا من فقدانه مجانًا عقب 6 أشهر.

وأوضحت التقارير المتابعة أن وكيل اللاعب طلب منه عدم تجديد عقده مع المصري لأنه يمتلك عروضًا من السعودية والعراق، بجانب عرضين من الوصل والعين الإماراتيين.

ومن المتوقع أن تجلس إدارة المصري مجددًا مع اللاعب المولود في قطاع غزة للنقاش حول العروض المقدمة له وإمكانية التجديد لموسم إضافي.