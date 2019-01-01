محمود كهربا بعد الانتقال للأهلي: الطيبون دائمًا يفوزون في النهاية

أول تعليق من كهربا بعد ارتداء قميص النادي الأهلي.

أعلن النادي الأهلي، عن ضم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي والزمالك السابق، في صفقة انتقال حر، لمدة 4 مواسم ونصف.

كهربا كان يرتبط بعقد مع فريق أفيس البرتغالي، قبل فسخ العقد منذ أيام، لينتقل إلى النادي الأهلي في صفقة انتقار حر.

ونشر كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعض الكلمات، يعبر خلالها عن سعادته بالانضمام للنادي الأهلي.

وجاء نص منشور كهربا كالآتي: "الطيبون دائمًا يفوزون في النهاية، الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي النادي الأهلي، فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

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واستغل كهربا عدم توثيق نادي الزمالك عقوده خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانقطع عن التدريبات، لينتقل إلى أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر.

سيحصل كهربا من الأهلي على مبلغ 9 ملايين جنيه في الموسم الواحد، وذلك ليتوافق مع عقود اللاعبين الفئة الأولى بالفريق الأحمر.