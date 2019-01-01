محمود خميس يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تعرضًا للغرامات المالية في الإمارات

نرصد قائمة اللاعبين الأكثر تعرضًا للغرامات المالية في الموسم الماضي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تصدر محمود خميس قائمة لاعبي الإمارات، سواء المواطنين أم الأجانب، من حيث التعرض لغرامات مالية خلال الموسم المنصرم.

وصدرت إحصائية رسمية من اتحاد كرة القدم الإماراتية أظهرت أن قيمة الغرامات المالية التي أقرتها لجنة الانضباط ضد الأندية المحترفة واللاعبين والمدربين والإداريين في مختلف مسابقات الاتحاد والخاصة كذلك بالمنتخب الوطني بلغت مليون و180 ألف درهم إماراتي.

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وفيما تصدر الجزيرة قائمة الأندية بعدما فُرض عليه غرامات مالية بقيمة 171 ألف درهم ، تواجد محمود خميس لاعب النصر على رأس قائمة اللاعبين بعدما طُبق ضده غرامات مالية وصلت إلى 200 ألف درهم نتيجة سلوكه في معسكر المنتخب الإماراتي خلال بطولة كأس آسيا في يناير الماضي.

وجاء في المركز الثاني لاعب شباب الأهلي حسن إبراهيم بمبلغ وصل إلى 100 ألف درهم على خلفية أحداث مباراة العين في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي.

وحل ثالثًا مجموعة من اللاعبين، هم علي مبخوت من الجزيرة ومحمد البيرق من اتحاد كلباء وماجد سرور من الشارقة وجاسم يعقوب من النصر وعبد الله النقبي من شباب الأهلي، وغُرم كل منهم 50 ألف درهم.

وفي المركز الرابع جاء لاعبا الفجيرة مهند خميس وأحمد موسى صقر ولاعب الوحدة وليوناردو بـ30 ألف درهم، وأخيرًا لاعب الوصل فابيو ليما بـ20 ألفًا.