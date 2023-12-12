محمد نور يكشف .. شرط تتويج الاتحاد بلقب كأس العالم للأندية

محمد نور يتحدث عن فرص نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية

كشف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد والكرة السعودية، عن "شرط" تتويج العميد، بلقب بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

الاتحاد فاز (3-0) على أوكلاند سيتي، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الأول من كأس العالم للأندية؛ ليضرب موعدًا ناريًا أمام الأهلي المصري، الجمعة القادم.

وقال نور في تصريحات للإعلامي خالد العليان، نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إذا تجاوز الاتحاد، مباراة الأهلي القادمة، يوم الجمعة، سيصل إلى نهائي كأس العالم للأندية.. وربما يتوج باللقب".

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وعند سؤاله عن قدرة العميد على الفوز على العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، رد أسطورة الكرة السعودية: "بإذن الله.. لماذا لا؟".

جدير بالذكر أن الاتحاد، لن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، إلا إذا تأهل الثنائي، إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس العالم للأندية.