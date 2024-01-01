محمد نور يفتح النار: الاتحاد لم يُعامل مثل الهلال، ونونو سانتو لم يحترم نفسه

أسطورة العميد أوضح كذلك حقيقة تكريم النجوم في كأس العالم للأندية

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فتح محمد نور نجم الكرة السعودية المعتزل النار على مسؤولي برنامج استقطاب النجوم الأجانب لدوري روشن السعودي، متهمًا إياهم بالتقصير في حق الاتحاد وظلمه لحساب أندية أخرى.

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نور أكد خلال حديثه في برنامج "دورينا غير" أن الاتحاد كان أحق الأندية بالدعم خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي نظرًا لمشاركته في كأس العالم للأندية وتمثيله السعودية، مضيفًا "تحدثنا منذ بداية الموسم وتوقعنا معاناة الاتحاد، سواء لسوء فترة الإعداد أو لعدم استقطاب لاعبين بجودة عالية، وذلك رغم أنه الفريق الوحيد الذي كان بحاجة لذلك هذا الموسم".

تابع "لا أحد يغضب مني لكن الجميع طالب بالوقوف مع الهلال الموسم الماضي وقالوا أنه يُمثل الوطن في آسيا، لكن الاتحاد لم يُعامل بالمثل هذا الموسم ولم يلق الدعم المطلوب، يستحق الهلال الدعم بالطبع لكن الاتحاد كان يستحق كذلك لكن لم يقف معه أحد".

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اللاعب الأسطوري في الاتحاد أكد أن نونو سانتو لم يحترم نفسه بما فعله بداية الموسم ورضاه عن عدم دعم الفريق باللاعبين المناسبين، إذ قال "سانتو كان يُدرك ما الذي هو مقبل عليه مع الاتحاد هذا الموسم من بطولات، كان من المفترض أن يُصر على طلباته ودعم الفريق باللاعبين الجيدين، لو كان سانتو يحترم نفسه لما وافق على ما حدث".

نور أتم حديثه بالتأكيد على أن الإدارة الاتحادية لم تُوافق على بقاء بعض اللاعبين الأجانب، وتحديدًا أحمد حجازي ورومارينيو ومارسيلو جروهي وعبد الرزاق حمدالله، لمجرد تكريمهم بمنحهم فرصة اللعب في كأس العالم للأندية لدورهم الكبير في الفوز بالدوري الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الإدارة تمتلك بالتأكيد ما يكفي من العقل لإدراك أن الفريق بحاجة للأفضل والأعلى جودة.

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