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محمد نور يفتح النار على لجنة التحكيم وتقنية الفيديو في الدوري السعودي

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غضب كبير من قائد الاتحاد السابق عقب تعادل فريقه أمام التعاون بالأمس
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

فتح محمد نور، لاعب الاتحاد السابق، النار على تقنية الفيديو ولجنة الحكام بالدوري السعودي، بعد تعادل العميد بالأمس أمام التعاون، في الدوري.

وتعادل الاتحاد أمام التعاون سلبياً في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب نور عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "تعادل الاتحاد خسارة، عدت للهدف الملغي أكثر من مرة وجدته صحيح ولا غبار عليه".

وواصل: "من أول الموسم ونحن نعاني من تقنية الفيديو، أهدافنا تلغى وركلات الجزاء تلغى وبطاقات حمراء تحتسب علينا وكله بسبب التقنية".

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وألغي الحكم الأوزبكي رفشان إيرماتوف، هدفاً لنادي الاتحاد بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو في اللقاء.

وأكمل: "من استدعى الحكم رشفان ليلغي الهدف لماذا لم يستدعيه ليتأكد من ركلة الجزاء التي كان من المفترض احتسابها للاتحاد".

الجدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز قبل الأخير من جدول الترتيب، برصيد 14 نقطتين، وبفارق نقطتين عن أحد المتذيل.

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