"محمد نور خط أحمر، لا يُمس وجاهل من يُقارنه بأي لاعب حالي"

هجوم لاذع ضد مقارنة محمد نور بنجم الهلال

وجه الصحفي عبد العزيز المريسل انتقادات لاذعة تجاه من يُقارن محمد نور أسطورة الاتحاد بأي لاعب من الجيل الحالي في كرة القدم السعودية، واصفًا النجم المعتزل بأنه خط أحمر ولا يُمس.

كانت مقارنة بين محمد نور وسلمان الفرج نجم الهلال قد أثارت جدلًا واسعًا بين المغردين السعوديين على تويتر اليوم الأحد، إذ قارن العديد بين اللاعبين ومنح كل مغرد الأفضلية لواحد منهما حسب وجهة نظره الخاصة.

المريسل اندهش كثيرًا من مقارنة نور بأي لاعب من الجيل الحالي، واصفًا من يقوم بها بالجاهل الذي لا يجوز الحديث معه بشأن كرة القدم.

اللي يقارن اي لاعب في هذا الوقت بالاسطورة #محمد_نور هذا واحد جاهل في كرة القدم و اذا تبي تخفف عليه قول انه من جيل الايباد#فلا تشرهون عليهم

شاهدوه ماذا فعل هنا

وقتها كان مصاب بإنفلونزا حادة

اعطوني 10 لاعبين في هذا الوقت يفعلون ما فعله نور لوحده

لن تجدوا

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pic.twitter.com/mZfvr0WIj1 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 25, 2021

إذ كتب في تغريدة أولى مرفقًا إياها بمقطع فيديو خاص بنجم الاتحاد "اللي يقارن أي لاعب في هذا الوقت بالأسطورة محمد نور هذا واحد جاهل في كرة القدم و إذا تبي تخفف عليه قول أنه من جيل الايباد فلا تشرهون عليهم. شاهدوه ماذا فعل هنا وقتها كان مصاب بإنفلونزا حادة. أعطوني 10 لاعبين في هذا الوقت يفعلون ما فعله نور لوحده لن تجدوا".

#محمد_نور بالنسبة لي خط احمر

مثله مثل #ماجد_عبدالله و #يوسف_الثنيان و #محمد_الدعيع

تقارن لاعيبن هالزمان فيه لاااااااا

تقول هذا رأيي و لازم تحترمه اقول لك لااااااا

فلا يمكن ان اقبل ان تقول لي ان هناك افضل من #ماردونا و تريديني ان اتناقش معك✋

هناك اشياء لا تمس

و محمد نور لا يمس

. https://t.co/npLQAtYpwA — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 25, 2021

ثم أضاف في تغريدة ثانية "محمد نور بالنسبة لي خط أحمر مثله مثل ماجد عبدالله ويوسف الثنيان ومحمد الدعيع. تقارن لاعيبن هالزمان فيه لاااااااا تقول هذا رأيي و لازم تحترمه أقول لك لااااااا فلا يمكن أن أقبل أن تقول لي أن هناك أفضل من ماردونا وتريديني أن أتناقش معك. هناك أشياء لا تمس و محمد نور لا يمس".

يُشار إلى أن محمد نور أنهى مسيرته الكروية بطريقة مؤسفة، إذ تم إيقافه لـ4 سنوات عام 2016 بسبب ثبوت تناوله المنشطات، وقد اعتزل الكرة القدم بعد صدور هذا القرار بعدما لعب للاتحاد والنصر وحقق ألقابًا مع الفريقين.