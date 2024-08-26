أصابه الذهول بعد سماع "كانسيلو في الهلال" .. رد فعل محمد نور يثير سخرية الجميع!

تطورات جديدة في صفقة كانسيلو..

كان رد فعله كفيلًا بانفجار الضحك بين الجميع، يكفي أن ترى تعبيرات وجهه وذهوله فور معرفة اقتراب نادي الهلال من التعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، قبل غلق موسم الميركاتو الصيفي.

الإعلامي خالد الشنيف سأل محمد نور، عبر برنامج "دورينا غير"، عن رأيه بشأن صفقة الهلال الجديدة، بعد أنباء توجه فهد بن نافل، رئيس الشركة غير الربحية، إلى لندن، من أجل إتمام الاتفاق، حيث ترغب الإدارة الهلالية في حسم صفقة جواو كانسيلو من مانشستر سيتي، من أجل تعويض رحيل سعود عبد الحميد، الذي غادر الرياض، صباح اليوم، إلى روما، من أجل التوقيع لنادي العاصمة الإيطالية.

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وبدا الذهول واضحًا على محمد نور، والذي تساءل بنبرة هادئة "هل يستطيع الهلال جلب كانسيلو بالفعل؟"، ثم وجه ابتسامة، تفاعل معها الحضور بضحك كبير.

وعلق أسطورة الاتحاد، على الصفقة البرتغالية، قائلًا "كانسيلو مكسب كبير جدًا للهلال والكرة السعودية، هو لاعب مكسب لأي فريق داخل أو خارج المملكة، إنه لاعب متمكن، ويجيد اللعب في 4 خانات، كظهير أيمن وأيسر وجناح ومحور، وسيصنع جبهة كبرى مع الهلال".

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي الرياضي أكرم كونور، أن برشلونة الإسباني قرر الانسحاب من سباق التعاقد مع جواو كانسيلو، بعد صعوبة ضم اللاعب وفق المقابل المادي الذي تشترطه إدارة مانشستر سيتي، ليصبح الطريق ممهدًا أمام الهلال لحسم الصفقة بشكل نهائي.