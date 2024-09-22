بعد خسارة الكلاسيكو .. محمد نور للاعبي الاتحاد: عليكم أن تكذبوا على أنفسكم وما فعلتموه غير مقبول!

رسالة أسطورة الاتحاد عقب خسارة الكلاسيكو أمام الهلال..

رغم الهزيمة أمام الهلال في كلاسيكو الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي إلا أن محمد نور؛ نجم الاتحاد الأسبق، لديه ثقة كبيرة في لاعبي العميد، مطالبًا إياهم بنسيان المباراة والتركيز في القادم.

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العميد تلقى الهزيمة أمس السبت، خارج أرضه، أمام الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليواصل سلسلة الهزائم، التي شهدت سبع خسائر متتالية في الموسم الماضي وحده بمختلف البطولات.

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لكن نور طالب الجماهير بعدم الهجوم على اللاعبين، مشددًا على قدرتهم على المنافسة على اللقب، وإن كان قد وجه اللوم لهم على الحالة التي ظهروا بها.

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وقال نور في فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات": "خسرنا مباراة، لكن المعركة لم نخسرها، الدوري طويل، وفريقنا جيد، نستطيع المنافسة، لكن أمام الهلال لم نكن مهيئين، نعرف أنه فريق لم يهزم من العام الماضي، الحرص كان لا بد منه، لكن على اللاعبين ألا يحزنوا، هذه مباراة ومرت، الأهم بالنسبة لنا هو الدوري، وهذا يتحقق بتجميع النقاط وليس بالفوز أمام الفرق الكبيرة، علينا ألا نبتعد عن الهلال في الجدول".

وأضاف: "أمام الوحدة بغض النظر عن النتيجة، الفريق أدى بأريحية كبيرة، لماذا لا نلعب بأريحية في المباريات الأخرى، نعم منافسنا كان الهلال وهو فريق أقدره واحترمه، لكن في الملعب لا يا حبيبي، هذه كرة قدم، يعني أنه غير مسموح لك كلام كرة أن تكون سيئًا في مباراة كهذه وغير مقبول، لماذا لا ننتصر وننافس؟!، لماذا لا نقول إننا الأفضل؟!، حتى لو كنت تعلم أنك الأقل، أكذب على نفسك وقل (أنا الأفضل)، والله نقدر".

القوة العاشرة تابع: "أمامنا طريق طويل، خسرنا ثلاث نقاط، والفارق بيننا وبين الهلال ثلاث نقاط، علينا الحفاظ على هذا الفارق حتى نواجه الهلال في لقاء الإياب".

واختتم موجهًا رسالة للجماهير الاتحادية: "رجاءً لا تهاجموا الفريق، الموسم طويل، فريقنا جيد، نمتلك أسرع أطراف في الدوري يمينًا ويسارًا، علينا الصبر وتقديم الدعم، القسوة لن تفيد، بل ستأتي بالهزائم".

يذكر أن بهذه الهزيمة، هبط الاتحاد من صدارة جدول الترتيب ليحتل الوصافة برصيد تسع نقاط، بينما اعتلى الهلال القمة بـ12 نقطة.