نور والفريدي على رأس أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميصي الاتحاد والنصر

يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة كلاسيكو قوي يجمع بين النصر والاتحاد يوم الجمعة القادم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة كلاسيكو قوي يجمع بين النصر والاتحاد يوم الجمعة القادم، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل العالمي هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب الرائد برباعية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين، وبهذا الفوز بقى الفريق في المركز الثاني برصيد 29 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، فبعد 13 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم.

ويمتلك الفريقان علاقة جيدة بينهما حيث ارتــدى 19 لاعبــاً قميص ناديي الاتحاد والنصر طوال العقود الماضية.

ويأتي محمد نور أسطورة العميد الاتحاد على رأس هؤلاء اللاعبين، بعدما أنتقل إلى نادي النصر مطلع شهر إبريل عام ٢٠١٣ وحقق معهم لقب الدوري.

وتعاقد الاتحاد مع طلال المشعل بعد بروزه مع النصر في 2005 قادماً من المريخية القطري، كما نجح النصر في التعاقد مع أحمد الدوخي الذي لعب للاتحاد 4 مواسم قبل رحيله إلى قطر في تجربة احتراف لم يكتب لها النجاح.

كما شهد عام 2006 انتقال لاعب النصر سعد الحارثي إلى الاتحاد بالإعارة بعد أن تضاءلت فرص الفريق بالتأهل إلى المربع الذهبي.

وكان موسم 2007 الأكثر غزارة بالانتقالات بين النصر والاتحاد حيث أحضر النصر كلاً من عبدالله الواكد الذي أعلن اعتزاله في النصر، وجلب خالد الشمراني ولم يستمر طويلاً، وتعاقد مع مرزوق العتيبي الذي بقي لموسم لكنه لم يسجل أي هدف قبل انتهاء إعارته.

كما لعب عدنان فلاتة قائد الاتحاد الحالي بقميص النصر لموسم واحد 2011ـ 2012، بعد رحيله من الاتحاد موسم 2010 وقبل انضمامه إلى الفتح ومن ثم التعاون وعودته مجدداً إلى الاتحاد.

وكسب الاتحاد خدمات عبدالرحمن القحطاني بنظام الإعارة موسم 2007ـ 2008 ليعود وينتقل إلى النصر صيف 2010، قادماً من الاتفاق.

واستقطب النصر موسم 2012 من الاتحاد عبده عطيف، واستمر لمدة موسمين مع النصر، ليعود النصر ويخطف أحمد الفريدي من الاتحاد، كما أحضر النصر نايف هزازي لاعب الاتحاد السابق بعد انتقاله إلى الشباب قادماً من الاتحاد.

ونجح الاتحاد في التعاقد مع بدر النخلي بعد شراء المدة المتبقية في عقده الاحترافي من ناديه السابق الفتح، وكان النخلي قد بدأ مشواره مع النصر قبل انتقاله إلى الفتح.

وجاءت آخر الانتقالات بين الفريقين صفقة انتقال اللاعب ربيع سفياني منتصف الموسم الحالي والذي كسب الاتحاد خدماته في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النصر.

على صعيد اللاعبين الأجانب تعاقد الفريق النصراوي مع الدولي المغربي أحمد بهجا الذي لعب للاتحاد 4 مواسم في الفترة من 1996ـ 1999 حيث شارك بهجا مع النصر في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى البرازيلي جونيور الذي مثل النصر وانتقل بعد ذلك إلى الاتحاد، لكنه لم يستمر طويلاً.

نفس الأمر كان مع هشام أبوشروان المهاجم المغربي الذي لعب للفريق النصراوي ثم انتقل إلى الاتحاد في 2008 وحقق معه بطولة كأس الملك وبطولة الدوري.

كما أعار نادي الاتحاد لاعبه البرازيلي ليما إلى النصر، على أن يشارك معه في بطولة كأس العالم للأندية 2005، كما جلب النصر موسم 2012 المحترف المصري حسني عبدربه بعد تجربته الناجحة مع الاتحاد ولكنه لم يستمر مع أصفر العاصمة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.