محمد نور مشككًا في عدالة المنافسة بمصر: الأهلي يلعب على كيفه عكس الزمالك!

أسطورة الكرة السعودية ينتقد النظام في الدوري المصري..

يرى محمد نور؛ أحد أساطير الكرة السعودية، أن عدالة المنافسة غائبة عن الدوري المصري، مؤكدًا أنه يتابع كل شيء عن قرب في ظل تشجيعه نادي الزمالك.

المارد الأحمر توج مؤخرًا بطلًا للدوري المصري برصيد 85 نقطة، متفوقًا بفارق ست نقاط على بيراميدز؛ صاحب الوصافة، فيما حل الفارس الأبيض في المركز الثالث بـ56 نقطة.

حول تلك المنافسة، قال نور خلال تصريحاته للصحفي محمود إبراهيم: "أنا لست فقط زمالكاويًا، ورب الكعبة أنا أتابع الزمالك عن قرب وأتابع كل شيء، حتى الفرق عندما تتساوى في عدد المباريات، يلعبون على قدر كل مباراة، لكن نحن نرى أن الأهلي تؤجل له ثماني مباريات والفرق الأخرى لم يتبق لها أي مباراة، الأهلي يلعب على كيفه، يعرف كم نقطة يحتاج، كي يحصد لقب الدوري".

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وأضاف: "أتمنى تحول الدوري لمجموعتين، لأن هناك بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، من المفترض أن يتحول الدوري لمجموعتين".

بسؤاله عن أفضل اللاعبين المصريين، اختار القوة العاشرة: "هناك لاعبين جيدين في الدوري المصري أتمنى وجودهم في السعودية، خاصةً أحمد سيد زيزو؛ لاعب الزمالك، أتابع أيضًا عمر مرموش؛ المحترف المصري في آينتراخت فرانكفورت الألماني، صراحةً ما شاء الله تبارك الله عليه".

يذكر أن الأهلي والزمالك يستعدان لخوض منافسات كأس السوبر المصري، إذ يلتقي الأول بسيراميكا كليوباترا، والثاني ببيراميدز، اليوم الأحد، ضمن دور نصف النهائي.