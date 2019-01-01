محمد نور : الاتحاد يحتاج إلى ناصر الشمراني وهو صفقة ممتازة

في ظل العُقم الهجومي الذي يُعاني منه فريقه مؤخراً

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أشاد أسطورة نادي الاتحاد اللاعب محمد نور بصفقة النادي الجديد اللاعب ناصر الشمراني الذي تعاقدت معه الإدارة مساء أمس بصفته لاعب هاو.

نور في تصريحاته وصف التعاقد مع الشمراني بـ "صفقة ممتازة"، في ظل العُقم الهجومي الذي يُعاني منه فريقه مؤخراً.

وكانت إدارة الاتحاد قد أنهت إجراءات التعاقد مع الشمراني كهاو إلى نهاية الموسم، بعد أن وقع الأخير عقد مخالصة مع الشباب.

❌ناصر الشمراني لن يشارك مع فريقه الجديد أمام #الهلال

فوفقًا للوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم فإن اللاعب الهاوي لا يحق له المشاركة مع فريقه الجديد إلا بعد مرور 30 يومًا من آخر مباراة شارك بها مع فريقه السابق.



(@ittihad :📸) pic.twitter.com/V56GcPNF3Y — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 19, 2019

وقال نور عن هذه الصفقة "في ظل هبوط مستوى المهاجمين بصفة عامة في الفريق يعد ضم الشمراني صفقة ممتازة".

أيقونة العميد أضاف : "الاتحاد يحتاج إلى مهاجم كالشمراني يعرف طريق الشباك جيدًا ويسجل من أنصاف الفرص، حتى يستطيع مع بقية زملائه قيادته إلى بر الأمان".

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يُذكر أن "الزلزال" ناصر الشمراني لن يتمكن من المشاركة أمام الهلال والأهلي في الجولتين الـ21 والـ22، إذ تنص المادة الـ21 من لائحة الاحتراف في اتحاد كرة القدم، على تعليق مشاركة اللاعب الهاوي مع فريقه الجديد حتى مرور 30 يومًا من تاريخ آخر مباراة لعبها والتي كانت بقميص الشباب أمام الرائد 1/1 في الجولة الـ18 في الرابع من الشهر الجاري.