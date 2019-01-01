محمد مونتاري يعود لتدريبات الدحيل الجماعية

النادي يستعد لمواجهات كأس أمير قطر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الدحيل القطري عبر موقعه الرسمي عودة مهاجمه محمد مونتاري للتدريبات الجماعية عقب شفائه من الإصابة التي أبعدته عن اللعب خلال الفترة الماضية.

وكان المهاجم القطري صاحب الأصول الغانية قد تعرض لإصابة خلال تدريبات الإحملاء لمواجهة الخريطيات في الرابع من إبريل الجاري ضمن دوري نجوم قطر، مما أبعده عن اللعب خلال المباريات الأخيرة من البطولة بجانب مواجهات دوري أبطال آسيا.

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وأوضح الموقع الرسمي للنادي القطري أن الفريق عاد لتدريباته الجماعية بعد حصول اللاعبين على يوم راحة عقب عودتهم من الإمارات وانتصارهم على العين 2-0 في دوري أبطال آسيا.

ويستعد الدحيل لبدء مبارياته في كأس أمير قطر، إذ سيُواجه في ربع نهائي البطولة الخميس القادم الفائز من مباراة المرخية والشحانية ضمن المرحلة الثالثة من البطولة والتي ستُقام مساء اليوم السبت.