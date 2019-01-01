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مسؤول أهلاوي : النادي يتعرض للهجوم منذ التأسيس والمبادئ تنتصر في النهاية

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الهدف من تلك الحملات هو النيل من النادي وإيقاف انتصاراته التي اعتاد عليها خلال مسيرته

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

شدد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، أن النادي يتعرض للهجوم منذ تأسيسه في عام 1907، لكنه ما زال قادرًا على الرد على مهاجميه.

مرجان، قال في تصريحاته للبرنامج الإذاعي "ساعة مع شوبير"، أن الحملات ضد الأهلي لا تهدأ منذ التأسيس، بهدف النيل منه وإيقاف انتصاراته.

وأكد المسؤول الأهلاوي  أن مبادئ النادي انتصرت على كل مهاجميه، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب لا يدخر جهدًا من أجل الرقى بالقلعة الحمراء.

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محمد مرجان كشف أن الهدف من تلك الحملات هو النيل من النادي وإيقاف انتصاراته التي اعتاد عليها خلال مسيرته.

وأنهى مرجان : مبادئ الأهلي انتصرت على كل مهاجميه مشيرًا إلى أن المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب لا يدخر جهدًا من أجل الرقي بالقلعة الحمراء.

يُذكر أن إدارة الأهلي أعلنت في بيان رسمي مساء أمس الثلاثاء عن تقدمها ببلاغ ضد رئيس الزمالك بسبب تجاوزاته الأخيرة ضد النادي.

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