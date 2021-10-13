"محمد كنو هو باتريك فييرا الجديد"

هل يشبه كنو اللاعب الفرنسي فعلًا؟

امتدح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، لاعب المنتخب السعودي محمد كنو؛ لاعب وسط نادي الهلال، بعد المستوى الذي ظهر عليه خلال مباراتي الأخضر أمام اليابان والصين.

المنتخب السعودي حقق الفوز على اليابان بهدف دون رد، ثم الصين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

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الصرامي نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يشبه فيها كنو باللاعب الفرنسي الشهري باتريك فييرا، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي السابق.

وجاء نص تغريدة الصرامي كالآتي: "كان عطاء النجم الدولي الكبير محمد كنو في لقاء اليابان ثم الصين مبهرًا ورائعًا، فكان يستخلص الكرات من أقدام المنافسين بمهاراته العالية".

وتابع: "صعوبة موقعه وأهمية مكانه في خارطة الأخضر لم تجعله يرتكب الأخطاء الخطرة، بل صنع الهدف الحاسم لفراس، إنه باتريك فييرا الجديد".

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، وذلك برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، ويأتي بعده أستراليا بـ9 نقاط، وعمان واليابان الثالث والرابع بالترتيب برصيد 6 نقاط، ثم الصين الخامس بـ3 نقاط وفيتنام السادس بلا نقاط.