ليس من أندية الصندوق .. فريق سعودي يستهدف محمد كنو ومختار علي من الهلال والنصر

ثنائي الهلال والنصر على وشك الرحيل

دخل محمد كنو لاعب وسط الهلال، ومختار علي لاعب النصر، الفترة الحرة في عقديهما مع فريقيهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليصبحا هدفًا لأحد أندية دوري روشن السعودي.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن استهدف كنو ومختار من جانب نادي الاتفاق بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، لضمهما خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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وأضافت الصحيفة أن مختار علي كان قد طلب من النصر التنازل عن المدة المتبقية في عقده "6 أشهر"، للتوقيع على مخالصة مالية، والرحيل عن النادي لينتقل لفريق آخر، لينتظر الاتفاق خطوة التعاقد معه خلال الفترة الحالية.

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ولكن يبقى التعاقد مع كنو هي أولوية مسؤولي الاتفاق حاليًا، خاصة وأنه سبق وأن مثل الفريق في بداية مشواره، قبل الانتقال إلى صفوف الهلال عام 2018.

ومن المقرر أن يتم حسم الأمر خلال الأيام القليلة القادمة، من جانب نادي الاتفاق، بعد دخولهما الفترة الحرة مع الهلال والنصر.