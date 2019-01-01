محمد كنو جاهز لقيادة وسط الهلال أمام أوراوا ريدز الياباني

كنو أنهى برنامجه التأهيلي، مما يُضيف للفريق قوة كبيرة في منطقة وسط الملعب

يبدو أن هناك أنباءً سارة لجماهير الهلال السعودي قبل مواجهة أوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

تقارير مقربة من الزعيم قالت أن اللاعب محمد كنو، قد يكون جاهزًا للمشاركة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، المقرر السبت المقبل، أمام الفريق الياباني.

الهلال تأهل إلى نهائي البطولة القارية عقب تخطي عقبة السد القطري في نصف نهائي البطولة القارية، بنتيجة 6\5 بعد مباراة صعبة في الإياب.

وأضافت التقارير أن كنو أنهى برنامجه التأهيلي، مما يُضيف للفريق قوة كبيرة في منطقة وسط الملعب.

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يُذكر أن كنو كان قد تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على مضيفه السد القطري 4-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الدوحة.