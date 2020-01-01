محمد فضل يكشف سبب اختيار موعد السوبر وزيادة الجوائز المالية

تعرف على سبب اختيار موعد إقامة مباراة السوبر.

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، عن سبب اختيار موعد وملعب مباراة كأس السوبر التي ستجمع بين الأهلي والزمالك، في دولة الإمارات.

وقال فضل خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أشكر شركة برزينتيشن، لأن اسمهم فقط يرتبط بالنجاح، وأشكر إخواننا في الإمارات، لأننا تلقينا استقبالًا رائعًا من الجميع".

محمد فضل تحدث عن اختيار موعد مباراة السوبر المصري، حيث قال: "ستقام مباراة السوبر يوم 20 فبراير 2020، لأنه يوم مميز".

وتابع: "تم اختيار الملعب، لأن الإمارات تمتلك ملاعب على مستوى عال من الجودة والتميز خلال الفترة الحالية، لخروج المباراة بأفضل صورة".

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وأكد فضل على أن الجوائز التي سيحصل عليها الأهلي والزمالك في المباراة، ستشهد زيادة عن النسخة الماضية، حيث يحصل البطل على 500 ألف درهم، بينما الوصيف على 300 ألف درهم.

واختتم فضل تصريحاته قائلًا: "مباراة السوبر ستقام تحت قيادة حكم أجنبي، وأيضًا سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR خلال المباراة".

وتقام مباراة كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك، على ملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم 20 فبراير المقبل.