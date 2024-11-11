ظلم محمد صلاح من قبل .. حكم إنجليزي يهاجم يورجن كلوب بـ"ألفاظ خادشة للحياء" ولجنة الحكام تتدخل

هجوم جم على المدرب الألماني من حكم أدار عدة مباريات من قبل لليفربول، آخرها مواجهة أستون فيلا..

أصدرت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم قرارًا بإيقاف أحد المنتمين لها بعد نشر فيديو مثير للجدل له، وهو يسب الألماني يورجن كلوب؛ المدير الفني السابق لليفربول، بألفاظ بذيئة وخادشة للحياء.

الحديث هنا عن الحكم ديفيد كوت، الذي تداول رواد منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي،فيديو له خلال الساعات الماضية، وهو يهاجم كلوب بضراوة، واصفًا إياه بالمتعجرف تارةً، وتارةً أخرى يوجه له سبابًا بذيئةً.

الفيديو يظهر به كوت رفقة شخص مجهول، متحدثًا عن إحدى مباريات الريدز - التي لم تتضح تحديدًا أي مباراة - لكن يقول: "ليفربول كان سيئًا"، وواصل بعد سؤاله عن كلوب: " (لفظ بذيء)، لقد اتهمني بالكذب عندما أدرت مباراة بيرنلي ثم وجه لي ضربة قوية، لا أريد الحديث عن هذا الشخص المتعجرف، كنت أبذل قصارى جهدي لتجنب الحديث معه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي فيديو آخر، يظهر الحكم الإنجليزي محذرًا الشخص المجهول المرافق له، من نشر حديثه في أي مكان، واصفًا إياه بـ"الفيديو اللعين".

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" فإن لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي قررت إيقاف ديفيد كوت على إثر هذا الفيديو، لحين التحقيق معه.

كوت كان قد أدار قبل يومين مواجهة الريدز أمام أستون فيلا، والتي انتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، لكن لم يتضح ما إذا كان قد قام بتسجيل الفيديو محل الجدل قبل تلك المواجهة أم بعدها.

ذلك اللقاء شهد لقطة جدلية للمصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول، إذ أنه بحسب خبراء التحكيم قد حرم كوت الأول من ضربة جزاء مستحقة له، عندما عرقله ليون بيلي؛ لاعب أستون فيلا، بينما كان في طريقه للمرمى

بخلاف تلك المباراة، فقد كان الحكم الموقوف هو من أدار لقاء ليفربول وبيرنلي في موسم 2020-21، الذي انتهى بالتعادل (1-1)، في أنفيلد، وقد تكون تلك المواجهة تحديدًا هي ما أشار لها في حديثه في الفيديو.

كذلك عمل ديفيد كوت حكم فيديو مساعد خلال لقاء ليفربول وآرسنال في ديسمبر الماضي، حيث الموسم الأخير لكلوب على رأس القيادة الفنية للريدز، وتم حرمان كتيبة الألماني من ضربة جزاء أيضًا خلالها بعدما لمس مارتن أوديجارد الكرة بيده داخل منطقة الـ18، واعترف هوارد ويب؛ رئيس لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي، وقتها بخطأ كوت وحكم الساحة كريس كافاناج.