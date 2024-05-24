تخلى عن علامته المميزة .. محمد صلاح يفاجئ جماهير ليفربول بـ"لوك" غريب!

تغيير مفاجئ لنجم الريدز قبل معسكر المنتخب

فاجأ محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، متابعيه بظهور مختلف للمرة الأولى منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

ونشر النجم المصري صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، بعدما قام بحلاقة شعره بالكامل "زيرو".

وانهالت تعليقات الجماهير المصرية والإنجليزية على صورة النجم المصري، خصوصًا أنها المرة الأولى التي يظهر فيها بهذا الشكل منذ احترافه كرة القدم، حيث اشتهر دائمًا بشعره الطويل "كيرلي".

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ولم يكن هذا الموسم جيدًا للنجم المصري، حيث غاب لفترات طويلة عن الريدز بسبب الإصابة، بينما أخفق في قيادة منتخب مصر لتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية 2024.

وأنهى محمد صلاح الموسم الماضي مع ليفربول في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد منافسة على اللقب مع مانشستر سيتي البطل وآرسنال الوصيف، استمرت حتى الأسابيع الأخيرة.

وسجل محمد صلاح، 18 هدفًا رفقة ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنصرم، محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب هدافي البريميرليج.

ومن المنتظر أن ينضم محمد صلاح، لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، بنهاية الشهر الجاري، استعدادًا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.