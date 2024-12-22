محمد صلاح يشير إلى "أمر غير مقبول" في ليفربول.. ويقلق الجماهير بكلمة واحدة

ماذا قال النجم المصري؟

تغنى المصري محمد صلاح نجم ليفربول بفريقه عقب الفوز خارج الديار على حساب توتنهام بنتيجة 6-3 مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في تصريح لشبكة سكاي سبورتس: "كنا جيدين للغاية في الهجوم، لكننا بحاجة إلى التحسن دفاعيًا كفريق، استقبال 3 أهداف أمر (غير مقبول)، إنها نتيجة جيدة، نأمل فقط أن نواصل التقدم".

وأضاف: "توقعنا مباراة فوضوية بسبب طريقة لعب توتنهام، يفتحون الملعب ويستمتعون بكرة القدم، كما أنهم أقوياء بدنيًا وعقليًا، كان يجب أن نكون حاضرين دائمًا في المباراة، لا يغيرون طريقة لعبهم المكثفة، جاء السيتي إلى هنا وكافح، وفرق أخرى أيضًا، سعيد لأننا فزنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن كونه أول لاعب على الإطلاق يسجل 10 أهداف ويقدم 10 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل عيد الميلاد، علق: "لم أكن أعرف ذلك، لكنني سعيد بالطبع، هذا يجعلني فخورًا، سأواصل العمل بجد".

وفيما يتعلق بأنه أصبح رابع أفضل هداف في تاريخ ليفربول أوضح: "من الرائع تحقيق ذلك في نادٍ كبير كهذا، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة".

وعندما سُئل عما إذا كان هناك أي جديد بشأن مستقبله، وسط تقارير صحفية تفيد بأنه اتفق على عقده الجديد مع الريدز، ختم بكلمة واحدة: "لا".