محمد صلاح وكريم بنزيما يظهران في موسم الرياض

ظهر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، في آخر فيديو دعائي عن موسم الرياض الذي انطلق في العاصمة السعودية أمس الجمعة.
صلاح وبنزيما يظهران في موسم الرياض
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نشر المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، للدعاية عن موسم الرياض الحالي.
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وظهر في الفيديو الدعائي محمد صلاح وكريم بنزيما، دون الكشف عن أي تفاصيل تخص الثنائي.
ومن المقرر أن يشهد موسم الرياض مباراة ودية تجمع بين نجوم الهلال والنصر، ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه خلال شهر يناير القادم.
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كما تم إعداد منطقة للمشجعين، لكي يتمكنوا من متابعة مباريات كأس العالم قطر 2022، والذي سيشهد مشاركة المنتخب السعودي بالمجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
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