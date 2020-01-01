المدرب المساعد السابق: تأخر محمد صلاح أثر سلبًا على منتخب مصر في أمم أفريقيا

تيتو جارسيا يكشف بعض الكواليس

قال تيتو جارسيا المدرب العام السابق لمنتخب مصر أن الظهور غير المرضي للفريق في كأس أمم أفريقيا 2019 كان نتيجة عدة أسباب أبرزها تأخر محمد صلاح عن الانضمام للمنتخب.

المنتخب المصري كان قد خرج من البطولة التي نظمها على ملعبه بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16، وقد تخللت تلك المشاركة العديد من المشاكل أبرزها قضية اللاعب عمرو وردة.

جارسيا بدأ حديثه لقناة أون تايم سبورت بالاعتذار للشعب المصري عن الصورة التي خرج بها المنتخب من البطولة، مضيفًا "المنتخب المصري كان يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين لكنه لم يُقدم مستواه المعهود".

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أضاف "كان هناك بعض الأخطاء على صعيد اختيار اللاعبين، كما أن تأخر وصول بعض اللاعبين للمعسكر وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد النني ساهم في الظهور الباهت للمنتخب في كأس أمم أفريقيا، المنتخب كان رائعًا حقًا لكن لم تسنح له فرصة الظهور بالشكل الأفضل".

وحول اعتماد طريقة لعب المنتخب على نجم ليفربول ، قال جارسيا "صلاح ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، ورغم هذا لم تكن خطة المدرب أجيري مبنية عليه، بل على تقديم أداء هجومي قوي بواسطة منظومة جماعية محمد صلاح جزء منها".

وتطرق جارسيا لقضية عمرو وردة، مؤكدًا أنه لم يتوفر للجهاز الفني للمنتخب الأدلة اللازمة لتأكيد إدانة اللاعب، ولذا تمسكوا ببقائه مع المنتخب، مشيرًا إلى أنه تم استغلاله للتأثير سلبًا على الفريق.