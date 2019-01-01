قصيدة عن محمد صلاح في برنامج "أمير الشعراء"

شاعر فلسطيني كتب عن نجم الكرة المصرية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن تأثير محمد صلاح على الشعب العربي أصبح كبيرًا، حتى أن الشعراء أصبحوا ينظمون الشعر حوله.

الشاعر الفلسطيني نزار أبو ناصر تقدم للمشاركة في برنامج "أمير الشعراء" المذاع على قناة الإمارات، وقد دخل المسابقة بقصيدة عن محمد صلاح، موضحًا أنه شخص يصلح ليكون مثالًا للشباب العرب لعمله وإصراره على النجاح.

ونالت القصيدة إعجاب لجنة التحكيم الخاصة، وقد أجيز المتسابق للمرحلة التالية من المسابقة.

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الشاعر الفلسطيني نزار حسن شعبان أبو ناصر يخرج عن المألوف ويفاجئ لجنة التحكيم بقصيدة تحاكي قصة نجم الكرة المصري "#محمد_صلاح"@MoSalah#أمير_الشعراء8 pic.twitter.com/ElQCw7LzwL — قناة الإمارات (@emarattv) January 22, 2019

يُذكر أن محمد صلاح بدأ مشواره مع فريق المقاولين العرب في مصر قبل أن يبدأ رحلته الأوروبية من بازل السويسري ثم ينتقل إلى تشيلسي وفيورنتينا وروما، قبل أن يحط الرحال أخيرًا في ليفربول حيث بات أحد أبرز نجوم اللعبة حاليًا.

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وقد تُوج النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا عامي 2017 و2018 ونال جائزة أفضل لاعب في البريميرليج للموسم الماضي ويتصدر حاليًا قائمة هدافي البطولة هذا الموسم بعدما كان قد تُوج بجائزة هدافها الموسم الماضي.