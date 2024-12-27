أمنية النجم المصري للعام الجديد..

أعرب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن ثقته في قدرة فريقه على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد انتصار الريدز الأخير على ليستر سيتي (3-1)، أمس الخميس على ملعب الآنفيلد في جولة "البوكسينج داي".

وسجل صلاح هدف تأكيد فوز الريدز (الثالث) بطريقة رائعة، ليكرس زعامته على عرش هدافي البريميرليج برصيد 16 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، النرويجي إرلينج هالاند، فيما حافظ على صدارة ليفربول للترتيب العام بـ42 نقطة.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "أمازون برايم": "الشيء الأكثر أهمية هو استمرار انتصارات الفريق، وآمل أن نفوز بالدوري الممتاز. كل شيء رائع، لكننا نركز على كل مباراة ونأمل أن نستمر على نفس المنوال".

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واستعان مهاجم ليفربول خلال تصريحاته بجملة "ابق متواضعًا"، وهي نفس الجملة الشهيرة التي صرخ بها إرلينج هالاند مهاجم السيتي في وجه الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، في لقطة جدلية تلت مباراة الجانرز ومانشستر سيتي أواخر سبتمبر الماضي، ومنذ تلك اللحظة لم يسجل هالاند سوى 3 أهداف بالبريميرليج، وتعرض الفريق السماوي لانهيار على مستوى النتائج.

وأضاف صلاح: "الشيء الأكثر أهمية هو أننا بحاجة إلى البقاء متواضعين. هذا الموسم خاص، وآمل أن نفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. أحلم بذلك".

وتابع النجم المصري: "في مواسم سابقة كنا في الصدارة ونافسنا حتى النهاية، لكن خسرنا اللقب، هذا الموسم الأمر يختلف لدينا حجم إصابات أقل، وإذا استمر الأمر على هذا النحو وتجنبنا الإصابات سنفوز باللقب".

وأردف: "متحمس للفوز بالبريميرليج مرة أخرى؟ بالطبع، هذا اللقب مهم للغاية بالنسبة لي وللفريق، وأتمنى أن أفوز به مرة أخرى، دائمًا أفتخر بتحقيق الدوري مع الريدز من قبل وأتمنى أن يتكرر الأمر هذا العام".

وختم صلاح موجهًا رسالته إلى مانشستر يونايتد، خصم ليفربول المرتقب في الجولة 20 من البريميرليج على ملعب الآنفيلد، قائلًا: "عيد ميلاد سعيد وعام جديد سعيد عليكم، ولكن بعد الاحتفالات أنتظركم هنا خلال المباراة المقبلة".