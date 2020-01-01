بطولات وأهداف وأرقام قياسية - ماذا قدم صلاح لليفربول قبل مباراته الـ100؟

الفرعون المصري يحكم بأحكامه في إنجلترا

يستعد النجم المصري محمد صلاح لتسجيل مشاركته رقم 100 بقميص فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت في مباراة بورنموث والتي تقام ضمن فعاليات الجولة 29 من البريميرليج.

صلاح انضم إلى ليفربول قبل 3 مواسم قادماً من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو بعد تجربة ناجحة بالملاعب الإيطالية مع الذئاب العاصمية وفيورنتينا.

النجم المصري سجل مشاركته رقم 100 في البريميرليج يوم 7 ديسمبر الماضي، أمام نفس الفريق الذي يلعب أمامه اليوم بورنموث، ليكون بورنموث بوابة مئويتين لصلاح.

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موسم 2017-2018



سجل صلاح حضوره في أول مواسمه مع ليفربول في 52 مباراة مسجلاً 44 هدفًا و 16 صناعة في كل البطولات التي شارك فيها.

"مو" بدأ مشواره مع ليفربول بهدفه في الدوري بمرمى واتفورد في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين.

ونجح صلاح في إحراز 32 هدفاً في 36 مباراة في الدوري لينجح في الحصول على الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي في أول مواسمه مع ليفربول كما صنع 11 هدفاً.

الجناح المصري سجل 10 أهداف في 13 مشاركة في دوري أبطال أوروبا ليقود فريقه إلى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة من ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.

واستطاع صلاح في أول موسم له الحصول على لقب لاعب العام في الدوري الإنجليزي بعد منافسة مع لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروينه، والتتويج بلقب أفضل لاعب في إفريقيا بعد منافسة مع زميله في الفريق ساديو ماني.

حصل "مو" على لقب لاعب الشهر في ذلك الموسم 3 مرات في أشهر نوفمبر وفبراير ومارس.

سجل صلاح هدف التعادل لليفربول في شباك فريقه الأسبق تشيلسي، ليصل لـ10 أهداف في 13 مباراة فقط، وهو أسرع معدل يحققه لاعب لليفربول، ويساوى رقم دانييل ستوريدج.

وضع صلاح هدف التعادل لليفربول في شباك فريقه الأسبق تشيلسي، ليصل لـ10 أهداف في 13 مباراة فقط، وهو أسرع معدل يحققه لاعب لليفربول، ويساوى رقم دانييل ستوريدج.

احتل المركز الثالث كأفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا خلف مودريتش الفائز وكريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى احتلاله المركز السادس في جائزة الكرة الذهبية.

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موسم 2018-2019



شارك محمد صلاح في 52 مباراة وسجل 27 هدفاً وصنع 12، موسم صلاح الثاني لم يكن خارقاً كموسمه الأول ولكن صلاح نجح في الفوز بلقب هدف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي رفقة الثنائي الإفريقي السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج برصيد 22 هدفًا لكل لاعب.

صلاح لعب 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا برصيد 5 أهداف وصناعة هدفين كثاني، منهم هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا ليكون ثاني لاعب عربي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الجزائري رابج ماجر.

ونجح المصري في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ذلك الموسم رفقة ليفربول وخسارة لقب الدوري لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة.

توج صلاح أيضاً بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، بعد تفوقه على ساديو ماني للمرة الثانية.

موسم 2019-2020



يواصل صلاح تقديم أداءه الرائع هذا الموسم رفقة ليفربول حيث شارك هذا الموسم حتى الآن في 38 مباراة في كل المسابقات سجل فيها 19 هدفًا وصنع 9.

حيث سجل 15 هدفًا وصنع 6 في الدوري من 25 مشاركة، فيما لعب 7 مباريات سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفين.

صلاح يبتعد بهدفين عن هداف الدوري في الوقت الحالي الإنجليزي جايمي فاردي لاعب ليستر سيتي، ويسعى مو للتتويج بلقب هداف الدوري للمرة الثالثة على التوالي ليكسر بكل الأرقام القياسية في البريميرليج.

صلاح قاد ليفربول للتويج بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.

واستطاع أن يقود ليفربول للتتويج بلقب كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي ليكون ثاني نادٍ إنجليزي يتوج بلقب البطولة بعد مانشستر يونايتد.

صلاح أصبح أول لاعب عربي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مونديال العالم للأندية والذي أقيم في قطر.

ويسعى اليوم لتحطيم رقم لويس سواريز، مهاجم برشلونة الحالي، في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين، وذلك بتسجيل الهدف الـ70 بالدورى الإنجليزي.

ويتصدر روبي فاولر قائمة هدافي ليفربول التاريخيين برصيد 128 هدفًا، يليه ستيفن جيرارد برصيد 120 هدفًا، ثم مايكل أوين بـ118 هدفًا ثم سواريز وصلاح بـ69 هدفًا.

صلاح يريد أيضاَ تسجيل هدف اليوم ليصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل في 6 مباريات من أصل 6 في مواجهة أحد فرق البريميرليج.

ويتساوى صلاح حالياً مع مهاجم بيرنلي برصيد 6 أهداف في 5 مباريات أمام فريق وست هام.

حامل الرقم القياسي في التسجيل في نادٍ واحد لمرات متتالية هو اللاعب روبن فان بيرسي الذي سجل 8 أهداف في 8 مباريات متتالية أمام نادي ستوك سيتي في الفترة بين 2008 و2014.