الاتفاق تم بنجاح .. ليفربول يحسم موقفه النهائي من استمرار محمد صلاح

تعرف على موقف صلاح من الاستمرار مع الريدز

حسم نادي ليفربول الإنجليزي موقف النجم المصري محمد صلاح، من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب ليفربول مع محمد صلاح ووكيله الكولومبي رامي عباس، من أجل تجديد عقده، قبل دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن أن محمد صلاح اقترب من التجديد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين، بعد انتهاء الاتفاق بين الطرفين بنجاح.

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وأوضحت الصحيفة أن المجموعة المالكة لنادي ليفربول، توصلت لاتفاق مع صلاح من أجل تجديد عقده لمدة موسمين، بعد خلاف بينها وبين رامي عباس، بشأن مدة العقد الجديد.

وكان يرغب وكيل صلاح تجديد عقد النجم المصري لمدة 3 سنوات مقبلة، ولكن ليفربول كان يتمسك بالتجديد لموسم واحد فقط، خاصة وأنه تخطى الـ30 عامًا، ليتم الاستقرار على التجديد لموسمين.

وأضافت الصحيفة أن المقابل المادي الذي سيحصل عليه صلاح لم يكن نقطة الخلاف حول التعاقد، ولكن كانت المدة فقط، حيث يحصل النجم المصري على أعلى راتب في الفريق بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني.

ولكن مع عدم وجود أي تراجع في مستوى محمد صلاح، وتألقه اللافت خلال الموسم الحالي، اتخذت المجموعة المالكة لليفربول قرارًا بتجديد عقده لمدة عامين.

يُذكر أن صلاح شارك خلال الموسم الحالي في 21 مباراة بجميع البطولات، ساهم فيها بتسجيل فريقه 27 هدفًا، حيث سجل منهم 15 وصنع 12 لزملائه بالفريق.

كما يتصدر مو قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفًا، رفقة النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.