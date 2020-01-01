محمد صلاح يفوز بجائزة جول 25

المرة الثالثة للفرعون المصري

فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب عربي بقائمة "جول 25" بعد العام الاستثنائي مع الريدز، والمنافسة مع عدد من زملائه العرب.

وعاش لاعب روما وفيورنتينا السابق عاماً مميزاً على الصعيدين الجماعي والفردي، فمعه عاد ليفربول لمنصة التتويجات الأوروبية بعدما فاز بدوري أبطال أوروبا، وأصبح الفريق منافساً على لقب البريميرليج.

وتفوق صلاح على الثنائي رياض محرز، نجم الجزائر ومانشستر سيتي، والذي حل ثانياً، والمغربي حكيم زياش، صانع ألعاب أياكس، صاحب المرتبة الثالثة.

جول 25 | هل محرز وصلاح هما الأفضل في تاريخ العرب؟

وجاء الجزائري إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في أمم إفريقيا 2019 ونجم ميلان، بالمرتبة الرابعة، وخلفه هداف قطر المعز علي بالترتيب الخامس لقائمة "جول 25".

وبالإضافة لفوز صلاح بدوري الأبطال رفقة ليفربول، يتصدر الريدز حالياً ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة من 20 لقاء، مساهماً حتى الآن في 14 هدفاً، مسجلاً 10.

وفي مجمل العام، سجل صلاح 24 هدفاً رفقة ناديه وصنع 14، ونافس على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، والتي تُوج بها زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني.

ويعد التتويج هو الثالث للملك المصري بجائزة جول 25 بعدما حققها في مناسبتين سابقتين، آخرهما العام الماضي.