بعد تصريحاته الأخيرة .. برشلونة يدرس ضم صلاح و"أصوات" ترفضه بسبب يامال

الجدل مستمر حول مصير النجم المصري

بعد أزمة تصريحاته الأخيرة، قرر نادي برشلونة الإسباني، دراسة إمكانية التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول بعد انتهاء عقده مع الريدز في يونيو 2025.

وكان صلاح، قد خرج في تصريحات صحفية وفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع ليفربول، وكشف عن احتمالية رحيله عن صفوف الريدز، بنهاية الموسم الحالي بعد عدم تلقيه أي عروض من إدارة الريدز لتجديد عقده.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن برشلونة يعتبر من الأندية الأوروبية التي تراقب موقف صلاح وتدرس التحرك لضمه، باعتباره صفقة مجانية مغرية، لأن صاحب الـ32 سنة لا يزال في قمة مستوياته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن فكرة التوقيع مع الدولي المصري لن تكون سهل بالنسبة للنادي الكتالوني، لأن اللاعب سيطالب براتب يجعله على قدم المساواة مع أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق، بالإضافة لامتلاك المدرب هانز فليك للجناح الشاب لامين يامال، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين بمركز الجناح الأيمن الذي يلعب به صلاح.

وهو ما يجعل بعض الأصوات داخل برشلونة ترفض فكرة ضم صلاح، بحجة أن الصفقة ليست ضرورية وهناك أولويات أخرى للتدعيم، بالإضافة إلى أن يامال سنة 17 سنة ويصغر صلاح بـ15 عامًا، لذلك تطوير موهبته الهائلة قد يكون أكثر فائدة من ضم الجناح المخضرم.

يذكر أن برشلونة ليس النادي الوحيد المُهتم بضم صلاح، حيث ظهرت العديد من الأنباء الأخرى حول رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على خدماته، بالإضافة أيضًا لبعض الكبار في دوري روشن السعودي خاصة الاتحاد.