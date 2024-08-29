"سأستمتع بعامي الأخير".. صلاح يختار الغموض عند الحديث عن مستقبله مع ليفربول!

النجم المصري يستمتع ببداية جيدة للموسم الجديد

أصر محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، على أنه لا يفكر حاليًا في مستقبله مع الريدز، رغم تبقي عام واحد فقط على انتهاء عقده في أنفيلد.

النجم المصري تحدث إلى شبكة "سكاي سبورتس" قبل المواجهة المقبلة أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد القادم في الدوري الإنجليزي، حيث زعم صاحب الـ32 سنة أنه يصب كامل تركيزه على الموسم الجديد، دون الالتفات إلى أي أشياء أخرى.

وقال صلاح في تصريحاته:"فور وصولي هذا الموسم قلت لنفسي: لقد تبقى عام واحد فقط على عقدي لذا يجب الاستمتاع به دون التفكير في أي شيء آخر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف اللاعب الذي ارتبط كثيرًا بالانتقال للاتحاد السعودي:"لا أريد التفكير في العقد أو العام المقبل أو المستقبل عمومًا، دعونا نستمتع بالعام الأخير هنا وبعدها سنرى، ما يحدث كل أسبوع هو الشيء الأهم في الوقت الحالي، أنا سعيد جدًا بالتواجد هنا وهذا كل ما يمكنني قوله".

يذكر أن صلاح يتمتع ببداية جيدة للموسم تحت قيادة آرني سلوت المدير الفني الجديد لليفربول، حيث سجل هدفين ولعب تمريرة حاسمة في مباراتين أمام برينتفورد وإبسويتش بالدوري الإنجليزي.