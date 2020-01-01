لماذا لم يشارك صلاح في مباراة إيفرتون ضد ليفربول؟

كانت المباراة الأولى لليفربول بعد عودة الدوري الإنجليزي من التوقف بسبب فيروس كورونا ديربي الميرسيسايد ضد الجار إيفرتون، فلماذا لم يشارك صلاح أساسيًا؟

عاد الدوري الإنجليزي من التوقف بسبب فيروس كورونا في يونيو الجاري، وكانت بداية ليفربول قوية حيث جمعت بيه وبين الغريم التقليدي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في الجولة 30.

كان الفوز مهم لزملاء محمد صلاح من أجل الإسراع في الاقتراب من حمل درع البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا، حيث يحتاج الريدز فقط 6 نقاط ويُعلن بطلًا للمسابقة التي يتصدرها حاليًا برصيد 82 نقطة وبفارق 22 نقطة عن أقرب الملاحقين، مانشستر سيتي.

في الوقت نفسه فإن إيفرتون حاله تبدل 180 درجة منذ وصول كارلو أنشيلوتي في يناير الماضي لقيادته، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة ويقترب رويدًا رويدًا من المراكز المؤهلة لأحد البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

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سجل أنشيلوتي أمام كلوب يصب في مصلحة المدرب الإيطالي، فهو من القلائل الذين تمكنوا من إيقاف ليفربول هذا الموسم وكان ذلك عن توليه تدريب نابولي بدوري أبطال أوروبا، بينما ثأر الألماني لهذه الهزيمة بالانتصار بالشباب في كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفٍ نظيف بعد أسابيع من وصول مدرب ميلان التاريخي لتدريب التوفيز.

كان هناك شكوك حول عدم مشاركة محمد صلاح مع ليفربول اليوم في مباراة إيفرتون ضمن أحداث الجولة الثلاثون من الدوري الإنجليزي بملعب جوديسون بارك، وهو الذي تأكد بالفعل مع ظهور التشكيل الأساسي، فلماذا لم يشارك صلاح؟

إيفرتون ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

لماذا لم يبدأ صلاح مباراة إيفرتون ضد ليفربول؟

هذه أول مباراة رسمية للريدز بعد عودة النشاط الرياضي، وجاءت التساؤلات حول مدى جاهزية محمد صلاح بعد أن تم استبعادة من مباراة بلاكبيرن روفرز الودية بسبب تعرضه لإصابة خفيفه أثناء أداءه للتدريبات.

وكان كلوب قد صرح للموقع الرسمى لنادى ليفربول،: "في الوقت الحالي، لا أحد مستبعد من مواجهة إيفرتون، ولكن سنرى ما سوف يحدث، حيث مازالت هناك تدريبات أخرى قبل المباراة".

وأضاف قائلا: "قمنا بالتدرب على الأساسيات، بعد فترة طويلة من الراحة، لكنني لست متأكدا من أن المشاكل الخاصة بلياقة بعض اللاعبين، لها أي علاقة بذلك، كل ما في الأمر أننا تدربنا ويمكن أن تحدث هذه الأشياء ولعبنا أيضًا ويمكن لهذه الأشياء أن تحدث".

ورغم اتجاه التوقعات لمشاركة محمد صلاح في مباراة اليوم بعد أن تم الإعلان أن اللاعب في حالة جيدة وجاهز للمشاركة ومتواجد في تدريبات الفريق، إلا أنه لم يشارك.

صرح يورجن كلوب أن عدم مشاركة نجم ليفربول جاءت بناءً على وجهة نظر فنية، وأعلن المدير الفني للريدز أنه قام بسؤال محمد صلاح إذا ما كان جاهز للمشاركة في المباراة فكان رد اللاعب أنه غير جاهز فقام باستبعاده من التشكيل الأساسي، وقام بسؤال فيرمينيو كذلك وأجاب اللاعب بأنه جاهز للمشاركة، وأعرب أنه دائمًا يقوم بسؤال اللاعبين ويشركهم في الرأي قبل وضع التشكيل، وعادةً ما يدفع بالأكثر جاهزية.