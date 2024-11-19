أحدهم أنقذه من كارثة .. مماطلة صلاح كادت أن تدفع كلوب لاستبداله بـ"فاشل مانشستر"!

قرار كان سيندم عليه المدرب الألماني

أفلت يورجن كلوب المدرب السابق لليفربول، من قرار كارثي كان سيهدر الكثير من الأموال على النادي الإنجليزي، والسبب كان ملف التجديد لمحمد صلاح!

هناك غموض مستمر حول مصير صلاح مع ليفربول، لأن عقده الحالي مع الريدز سينتهي في يونيو المقبل دون التوقيع على عقد جديد، ولكنها ليست المرة الأولى، الدولي المصري أرهق الريدز خلال مفاوضات التجديد في صيف 2022.

الصحفي بول جويس من صحيفة "تايمز" البريطانية، قال إنه خلال إحدى المراحل التي تعقدت فيها المفاوضات مع صلاح ووكيله رامي عباس للتوقيع على هذا العقد، كان يخطط كلوب للتعاقد مع بديله في حالة فشل إقناعه بالاستمرار في أنفيلد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المثير هنا أن كلوب وقع اختياره وقتها على أنتوني جناح أياكس أمستردام السابق، والذي كان يمر بفترة مميزة مع الفريق الهولندي، ولكنه انضم لمانشستر يونايتد مقابل 82 مليون جنيه استرليني، في واحدة من أسوأ الصفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي على الإطلاق.

ولكن مايك جوردون، رئيس مجموعة فينواي سبورتس المالكة للريدز، قرر في النهاية تجديد عقد صلاح، باعتبار ذلك هو الخيار الأمثل من الناحية الرياضية والاقتصادية أيضًا بسبب ارتفاع سعر أنتوني.

وبالفعل استمر صلاح مع ليفربول، ويعيش حاليًا واحدة من أفضل فتراته مع الفريق، بتسجيل 10 أهداف في 17 مباراة بكل المسابقات، ولكن الغموض لا يزال يحيط بملف استمراره.

وعلى الجانب الآخر سجل أنتوني 12 هدفًا ولعب 5 تمريرات حاسمة فقط في 87 مباراة لعبها مع مانشستر بكل البطولات منذ انتقاله للفريق في صيف 2022، وهناك أنباء قوية حول رغبة المدرب الجديد روبن أموريم في التخلي عنه بالميركاتو الشتوي القادم.