محمد صلاح قال "نعم" .. نجم ليفربول أبلغ الإدارة بقبول عرض الاتحاد!

محمد صلاح وضع الكرة في ملعب ليفربول

SHAHID

حسم محمد صلاح، نجم ليفربول، قراره بشأن الانضمام إلى صفوف الاتحاد السعودي بعد محاولات متواصلة من جانب حامل لقب دوري روشن.

العميد عرض دفع 100 مليون دولار أو أكثر للحصول على خدمات اللاعب، بجانب راتب سنوية يصل إلى 85 مليون دولار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر "رودي جاليتي" أنّ محمد صلاح وافق بالفعل على عرض الاتحاد وأبلغ إدارة الريدز برغبته خوض تجربة جديدة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أنّ ليفربول حتى الآن لم يحسم موقفه ويقرر بيع اللاعب رغم العرض المغري، وأكثر ما يشغل النادي الإنجليزي هو إمكانية الحصول على بديل قبل غلق سوق الانتقالات.

وينتظر نادي الاتحاد حتى يوم الإثنين المقبل لمعرفة رد ليفربول النهائي خاصة بعد موافقة محمد صلاح بصورة نهائية على الرحيل.

جدير بالذكر أنّ محمد صلاح جدد عقده مع ليفربول في الصيف الماضي وأكد وكيل أعماله رامي عباس أنّ اللاعب لا يمتلك أي رغبة لمغادرة الفريق.

SHAHID