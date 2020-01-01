الاتحاد المصري لكرة القدم يُعلن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

اللاعب في حالة صحية جيدة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة النجم محمد صلاح هداف فريق ليفربول بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

صلاح يتواجد في مصر حاليًا رفقة زملائه في المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة توجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا، وقد كُرم من الاتحاد المصري مؤخرًا بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي مع ناديه الموسم الماضي.

اتحاد كرة القدم المصري أوضح خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن المسحة الطبية التي أجريت لبعثة المنتخب الوطني جاءت نتيجتها سلبية لجميع أعضاء الفريق باستثناء محمد صلاح.

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وأشار البيان إلى أن صلاح لا يُعاني من أي أعراض، وقد خضع للبروتوكول الطبي بعد تنسيق بين طبيب المنتخب "محمد أبو العلا" والمسؤولين في ليفربول، كما تم عزله في غرفته وكذلك عزل جميع المخالطين له، على أن يخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القليلة القادمة.

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مصر ستُواجه توجو في استعاد القاهرة يوم غدٍ السبت ومن ثم خارج ملعبها يوم الثلاثاء القادم، ولن يلعب محمد صلاح المباراتين بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

يُشار إلى أن منتخب الفراعنة بدأ مشوار التصفيات بتعادلين مخيبين أمام كينيا وجزر القمر، ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لتصحيح الأوضاع بتحقيق نتائج جيدة خلال مباراتي توجو.