الجنايني: المسحة الثانية لصلاح جاءت إيجابية، لن يُغادر مصر سوى في حالة واحدة

اللاعب في حالة صحية جيدة

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري إيجابية المسحة الطبية الثانية التي أجريت لمحمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مما أكد إصابته فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

اتحاد كرة القدم المصري كان قد أعلن مساء اليوم الجمعة إصابة صلاح بفيروس كورونا دون معاناته من أي أعراض، وأشار إلى عزله صحيًا وعزل جميع من خالطه.

الجنايني كشف عن التفاصيل بقوله لقناة سي بي سي إكسترا "محمد صلاح أجرى مسحة طبية اعتيادية صباح اليوم مع بقية عناصر الفريق وقد جاءت إيجابية، أجرى مسحة أخرى ظهر اليوم وظهرت نتيجتها إيجابية كذلك مما يؤكد إصابته بفيروس كورونا".

المزيد من الفرق

أضاف "سيغيب بالتأكيد عن مباراة توجو الأولى، ويبدو من الصعب جدًا سفره مع المنتخب المصري للعب مباراة الإياب يوم الثلاثاء القادم، لكني أحب طمأنة الجميع أن صلاح لا يُعاني من أي أعراض وفي حالة صحية جيدة تمامًا".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

تابع "يخضع حاليًا لإجراءات البروتوكول الطبي المطبق هنا في مصر والجميع يُشيد به، وقد نسقنا مع ناديه ليفربول سريعًا، الجميع مهتم جدًا بالأمر خاصة وزارتي الصحة والشباب والرياضة".

أتم "لا داعي للقلق على بقية اللاعبين، البروتوكول المتبع في مصر مشهود له بالكفاءة، محمد صلاح لن يُغادر مصر أبدًا سوى بعد إجراء مسحة طبية جديدة تأتي نتيجتها سلبية".

اتحاد كرة المصري أصدر بيانًا جديدًا بعد تصريحات الجنايني أكد بها إيجابية المسحة الطبية الثانية لمحمد صلاح، مشيرًا لأن حالة اللاعب المعنوية ممتازة جدًا وأنه تم تجهيز غرفة خاصة لعزله وغرفة أخرى لمتابعته طبيًا.

يُشار إلى أن منتخب الفراعنة بدأ مشوار التصفيات بتعادلين مخيبين أمام كينيا وجزر القمر، ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لتصحيح الأوضاع بتحقيق نتائج جيدة خلال مباراتي توجو.